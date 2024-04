LA FEDE? NON TIRA COME IL PELO - UN EX VESCOVO DELLA DIOCESI DI SOLSONA, IN CATALOGNA, HA SPOSATO IN CHIESA UNA SCRITTRICE EROTICO-SATANICA - I DUE SI CHIAMANO XAVIER NOVELL E SILVIA CABALLOL. LUI LASCIO’ IL MINISTERO NEL 2021 E, GRAZIE ALL’AUTORIZZAZIONE DEL PAPA, SI È POTUTO SPOSARE - LA COPPIA, GIA' UNITA CIVILMENTE, HA DUE GEMELLI - LA DONNA: "MI DISPIACE PER VOI CHE PENSIATE CHE SAREBBE STATO MEGLIO TENERLO SEGRETO..."

Estratto da www.leggo.it

matrimonio di xavier novell e silvia caballol 2

La straordinaria storia di Xavier Novell, l'ex vescovo della diocesi di Solsona, in Catalogna, che ha fatto notizia lasciando il ministero nel 2021 per amore e che ha infine regolarizzare la situazione e coronare il suo sogno: dal suo matrimonio civile con Silvia Caballol, passando per la nascita dei loro gemelli, fino alle recenti nozze in chiesa autorizzate dal Papa Francesco.

Come riporta Cna, dopo aver ottenuto la dispensa da Papa Francesco, il vescovo emerito di Solsona in Spagna, Xavier Novell, ha potuto finalmente convolare a matrimonio (canonico) con la psicologa e scrittrice Silvia Caballol.

Proprio lei lo ha annunciato su Instagram questa settimana, pubblicando le foto con il marito e scrivendo: «Xavier e io abbiamo finalmente potuto sposarci in Chiesa, grazie alla misericordia del Santo Padre che gli ha concesso la laicizzazione. È stata una strada lunga, ma siamo riusciti a regolarizzare la nostra situazione canonica: sposarci come volevamo e poter ricevere di nuovo la Comunione».

matrimonio di xavier novell e silvia caballol 3

[…] «Mi dispiace per tutti voi che pensate che sarebbe stato meglio mantenerlo segreto, ma non posso continuare ad agire in un modo che non penso o sento. Detto questo non posso fare altro che mostrare, ancora una volta, la bellezza dell'amore. Buona Pasquetta, giorno per rinascere come fiori, germogliare come alberi e risorgere come [Figlio dell’uomo]», conclude.

xavier novell SILVIA CABALLOL matrimonio di xavier novell e silvia caballol 4 MONSIGNOR XAVIER NOVELL GOMA MONSIGNOR XAVIER NOVELL GOMA I ROMANZI DI SILVIA CABALLOL MONSIGNOR XAVIER NOVELL GOMA MONSIGNOR XAVIER NOVELL GOMA I ROMANZI DI SILVIA CABALLOL matrimonio di xavier novell e silvia caballol 1