14 nov 2024 09:12

I FEDELISSIMI DI DONALD TRUMP COMINCIANO A LAMENTARSI PER LA PRESENZA INGOMBRANTE DI ELON MUSK, ONNIPRESENTE A MAR A LAGO DAL GIORNO DELLE ELEZIONI AMERICANE: “SI È PRESENTATO LÌ ED È COME L’OSPITE CHE NON VUOLE ANDARSENE. E NON LO FARÀ FINO A QUANDO NON LO CACCERÀ TRUMP” – MA MOLTI RICORDANO ANCHE CHE “THE DONALD” È ABITUATO A USARE LE PERSONE COME I FAZZOLETTI E POTREBBE STANCARSI ANCHE DI LUI: “HA AVUTO LITIGI ANCHE CON LE PERSONE PIÙ VICINE E FEDELI"