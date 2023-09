FEDERICO BUCCI NON CE L’HA FATTA: IL PRORETTORE DEL POLITECNICO DI MANTOVA INVESTITO DA UN’AUTO MENTRE FACEVA JOGGING SUL LAGO DI GARDA E’ MORTO. AVEVA 64 ANNI. DOPO LO SCHIANTO, DUE SETTIMANE FA, ERA STATO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI EDERA STATO SOTTOPOSTO A UN DELICATO INTERVENTO NEUROCHIRURGICO ALLA TESTA - IL SINDACO DI MANTOVA MATTIA PALAZZI: “IL NUOVO STUDENTATO ERA IL SUO SOGNO, LO DEDICHEREMO A LUI”

Estratti dell’articolo di Giovanni Vigna per corriere.it

Non ce l'ha fatta purtroppo Federico Bucci, il prorettore del Politecnico di Mantova investito da un'auto sabato 2 settembre a Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda, mentre faceva jogging. Bucci, 64 anni, originario di Foggia, dal 2011 prorettore del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Borgo Trento di Verona dove, vista la gravità del trauma riportato, era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico alla testa. Troppo gravi le conseguenze dell'incidente: è morto sabato mattina alle 10.40.

Dopo la laurea al Politecnico di Milano, Federico Bucci aveva iniziato a dedicarsi alla storia e alla critica dell’architettura. Era professore ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano, dove dal 2012 era prorettore del Polo territoriale di Mantova e responsabile della cattedra Unesco in «Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities», dove insegnava le modalità di tutela delle città patrimonio dell’umanità. Al Politecnico di Milano, dal 2018 era delegato del Rettore per le Politiche culturali e, dal 2020, delegato del Rettore per la Rete delle università italiane per la pace (RUniPace).

Uno dei primi a ricordare la figura del pro rettore è stato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi in un post su Facebook: «In questi anni, da responsabile del polo mantovano del Politecnico di Milano, ha messo energia, anima e cuore per far crescere e per rendere attrattivo il corso di laurea di architettura a Mantova. Ha promosso iniziative di altissima qualità come Mantova Architettura e, grazie a Bucci, tanti studenti internazionali frequentano ora la cattedra Unesco».

Palazzi si è soffermato sulla personalità di Bucci e sul loro rapporto personale: «Federico era un passionale, amava davvero il suo lavoro e lo svolgeva con grande entusiasmo. Era spesso dirompente e, in più di una occasione, abbiamo polemizzato nel merito di alcune scelte. Ma sempre, ogni volta, passato qualche giorno, ci chiamavamo e uscivamo a pranzo, ci ridevamo su, ci davamo una pacca sulla spalla e insieme pensavamo ad altre iniziative da promuovere insieme. E poi le facevamo, sempre».

Palazzi ha annunciato che lo studentato del Politecnico, che fa parte del progetto di rigenerazione urbana Mantova Hub, sarà intitolato all'accademico scomparso: «C’è un progetto, che abbiamo avviato insieme e che dobbiamo a tutti i costi portare avanti, era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo

