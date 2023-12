Safilo interrompe l'accordo di licenza con Chiara Ferragni

(ANSA) - Safilo Group comunica in una nota l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni. L'interruzione - informa una nota del marchio di occhialeria - avviene "a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio".

i meme su chiara ferragni 6 la tuta di chiara ferragni va sold out IL PANDOROGATE DI CHIARA FERRAGNI - VIGNETTA DI MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO i meme su chiara ferragni 1 i meme su chiara ferragni 12 i meme su chiara ferragni 14 i meme su chiara ferragni 13 i meme su chiara ferragni 2 i meme su chiara ferragni 3 i meme su chiara ferragni 4 i meme su chiara ferragni 5 la tuta di chiara ferragni va sold out 1 i meme su chiara ferragni 7 i meme su chiara ferragni 8 il murale di tvboy su chiara ferragni 3 il post di donatella versace in sostegno di chiara ferragni CHIARA FERRAGNI - OCCHIALI IN PARTNERSHIP CON SAFILO