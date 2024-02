15 feb 2024 10:33

A FEDEZ, CE STAI A PIA’ PER CULO? – DURANTE UN’UDIENZA, NEL 2020, IL RAPPER HA DICHIARATO DI ESSERE "NULLATENENTE. È TUTTO INTESTATO ALLE MIE SOCIETÀ" - IN QUELL'OCCASIONE IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI, CHE VIVE IN UN SUPER ATTICO A MILANO E GIRA IL MONDO A BORDO DI JET PRIVATI, ERA FINITO DAVANTI AI GIUDICI IN SEGUITO A UNA DELLE TANTE QUERELE PRESENTATE NEI SUOI CONFRONTI DAL CODACONS (IL PROCESSO FINI' NEL NULLA) - L'ASSOCIAZIONE CHE TUTELA I CONSUMATORI HA INVIATO UN ESPOSTO ALLA GUARDIA DI FINANZA PER FAR LUCE SULLA VICENDA... - VIDEO