18 apr 2024 19:51

FEDEZ HA BISOGNO DI INCASSARE PER IL DIVORZIO E SVUOTA L’ARMADIO – IL RAPPER È SBARCATO SU "VINTED", IL SITO IN CUI SI COMPRANO E VENDONO VESTITI DI SECONDA MANO – IN SOLI DUE GIORNI L’ACCOUNT HA GIÀ 68MILA FOLLOWER: IL RAPPER HA VENDUTO IN POCHE ORE TUTTI I 22 ARTICOLI MESSI IN VENDITA. PICCOLA CURIOSITÀ: QUANTI GLI ERANO STATI REGALATI PER LA SUA ATTIVITÀ DI INFLUENCER?