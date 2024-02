L'ATTICO DA NABABBO A MILANO, GLI APERITIVI A PORTOFINO O LE VACANZE IN UN RESORT IN PUGLIA? - VIDEO: QUANDO FACEVA BENEFICENZA IN LAMBORGHINI

Estratto dell’articolo di Caterina Soffici per “La Stampa”

FEDEZ IN LAMBORGHINI REGALA CINQUEMILA EURO

Nullatenente. Così si dichiara Fedez interrogato da un giudice di Milano per una causa (una delle varie) contro il Codacons. Lui si difende e dice che è uno spezzone di conversazione decontestualizzato. Ora, a prescindere dalle questioni legali (non ci interessano qui) e a quella fiscali (ci interessano ancora meno, il punto non è questo) le parole hanno un senso.

Devono averlo, perché sono il modo che gli esseri umani hanno per comunicare tra loro. E se uno dice di essere nullatenente, ed è un personaggio pubblico e ha milioni di follower e nel frattempo fa una vita da nababbo (che sul dizionario è il contrario di nullatenente), non può meravigliarsi se si scatena un putiferio.

chiara ferragni fedez 3

La cosa merita qualche ragionamento ed è necessario partire proprio dal senso delle parole. Nullatenente, come dicono i dizionari, si dice di un soggetto che non percepisce redditi e non ha un proprio patrimonio, quindi niente ville, né auto, né attici, né può permettersi jet privati eccetera eccetera. Tecnicamente, ha risposto stizzito Fedez, sono nullatenente. Perché – dice – tutti i suoi beni non sono intestati a Federico Leonardo Lucia (il vero nome), ma alle sue società.

chiara ferragni fedez

Scrollando l'account Instagram, gli ultimi post mostrano scene di vita famigliare da un albergo a St Moritz, c'è il figlio con la divisa di una scuola privata inglese super esclusiva di Milano, il trasloco da un superattico spaziale a uno ancora più grande e spaziale a CityLife, il terrazzo della nuova villa modello Clooney sul lago di Como, un aperitivo a Portofino, le vacanze in un mega resort in Puglia. Una vita in Lamborghini, esattamente la vita del nullatenente medio italiano. Al senso delle parole potrebbe accompagnarsi il senso del ridicolo, ma pare che il rapper (eppure le parole le usa per lavoro) sia sprovvisto di entrambi.

Ci sarebbe poi anche il senso dell'opportunità, e Fedez ne ha persa una buona per tacere. Sparare sui Ferragnez sembra un esercizio fin troppo facile in questo momento in cui tutto ciò che toccano si trasforma in disastro. […]

fedez lamborghini

Soprattutto quei 2,1 milioni di famiglie (dati 2022) italiane definite povere dall'Istat, ovvero 8,6 milioni di persone, bambini compresi, che non possono comprare neppure un pandoro della Ferragni. Ma anche i 14 milioni a rischio povertà (rapporto Caritas 2023). Soprattutto se ti sei sempre posto come un difensore degli ultimi, un difensore dei deboli e dei diritti. […] Ma spendersi per tante battaglie dalla parte dei più deboli stride un po'(eufemismo) con il definirsi nullatenente. […]

