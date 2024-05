Estratto dell’articolo di Cesare Giuzzi per il “Corriere della Sera”

Una t-shirt scura, le braccia tatuate e una collanina al collo. Le immagini delle telecamere della discoteca «The Club» di largo La Foppa a Milano riprendono il rapper Fedez mentre viene calmato e allontanato dalla security del locale. È parecchio agitato, con lui c’è l’inseparabile bodyguard-ultrà milanista Christian Rosiello e il trapper Taxi Bi. Tutti alla fine vengono «accompagnati» all’uscita.

[…] Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip, è dall’altra parte, il primo ad essere portato fuori dal locale dopo la rissa nel privé. Si vedono anche delle ragazze passare dal corridoio e uscire dalla discoteca, una in particolare dai capelli biondi. E una bionda compare anche nel video della telecamera delle residenze «Parco della Vittoria» di via Traiano, a Citylife, dove alle 3.23 c’è il secondo round, con il pestaggio di Iovino da parte di almeno «8-9 persone».

Nei filmati si vede la ragazza scendere dal van Mercedes mentre già è in corso il pestaggio del personal trainer. Ha un abito corto elegante, corre sotto la pioggia battente verso l’ingresso del palazzo, accanto alla portineria, dove Iovino è a terra. I sospetti degli inquirenti e le chiacchere di quella notte hanno fatto ipotizzare che la ragazza bionda sia Ludovica Di Gresy, 22 anni, amica di Fedez e al centro di parecchi gossip dopo la separazione tra il rapper e Chiara Ferragni.

Lei, in una intervista al Messaggero , ha rotto settimane di silenzio negando non solo di essere presente al pestaggio, ma anche di essere mai stata quella sera al «The Club»: «Ero a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa», ha spiegato. «Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco».

Le stesse parole che ha messo a verbale martedì in questura dove è stata sentita dagli inquirenti. E ora le indagini stanno accertando se la ragazza, ascoltata in qualità di persona informata sui fatti, quella notte sia rimasta realmente a casa. Si lavora sui tabulati e sulle celle telefoniche.

Anche perché agli investigatori Ludovica Di Gresy ha detto che quella stessa notte Fedez (ora indagato per rissa, lesioni e percosse) l’avrebbe subito avvisata delle botte in discoteca con Iovino: «Ci siamo scambiati messaggi», ha spiegato la giovane.

Ma perché Fedez ha sentito il bisogno di avvertire l’amica, che dice di non avere mai avuto rapporti con Iovino? È lei la ragione del litigio? Per la procura i motivi di quella prima lite non sarebbero legati a un «insulto» di Iovino alla modella 22enne. Anche se non è chiaro quale sia stata la ragione del contendere. Negli ambienti si parla di precedenti «frizioni» tra Fedez e Iovino ma non del perché.

[…] Al setaccio anche le telecamere della zona Moscova. Nei filmati della discoteca non si vede il momento in cui Fedez e soci si allontanano sul van nero. C’è da capire quante fossero davvero le persone sul mezzo, se siano le stesse che si vedono poi in via Traiano o se qualcuno sia stato chiamato a dar manforte.

