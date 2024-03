PER FEDEZ È UN PERIODACCIO: LA PENULTIMA PUNTATA DI “MUSCHIO SELVAGGIO”, DEDICATA A DUE CASI DI TRUE CRIME, GLI COSTA UNA DIFFIDA - IL PODCAST È DEDICATO AI CASI DEL SERIAL KILLER “ZODIAC” E DEL MOSTRO DI FIRENZE. LA DOMANDA A CUI SI TENTA DI DARE RISPOSTA È SE I DUE SONO LA STESSA PERSONA - 12ESIMO TAPIRO D’ORO DI “STRISCIA” PER IL RAPPER: "LA ROTTURA CON CHIARA FERRAGNI È UNA STRATEGIA PER SALVAGUARDARE LE AZIENDE? HO DUE BAMBINI, NON VOGLIO FARE LA LOTTA NEL FANGO” - SELVAGGIA: "LUIS SAL PRONTO A TORNARE CON UN PODCAST"

MUSCHIO SELVAGGIO: FEDEZ, 'PENULTIMA PUNTATA CI E' COSTATA UNA DIFFIDA

FEDEZ RICEVE IL TAPIRO D ORO

(Adnkronos) - La penultima puntata di 'Muschio Selvaggio', dedicata a due casi di true crime, chiude con una diffida. Ad annunciarlo è Fedez in una storia su Instagram: "non potevamo che chiudere in bellezza con una bella diffida. Questa puntata ci è costata una diffida, giusta, giustissima perché uno quando se lo merita lo deve dire".

"Ovviamente la puntata si basa su teorie, non abbiamo alcun tipo di certezze", afferma il rapper che in torno più scherzoso aggiunge: "per favore non mi querelate". Condotto da Fedez e Mr Marra, il podcast è dedicato a due casi di true crime molto noti: quelli del serial killer Zodiac e del mostro di Firenze. La domanda principale a cui si tenta di dare risposta è se i due sono la stessa persona.

Fedez

TAPIRO D’ORO A FEDEZ: UN ADDIO TIRA L’ALTRO. PRIMA LA MOGLIE CHIARA, ORA MUSCHIO SELVAGGIO: «ERA UN BEL PROGETTO, LO PORTERÒ AVANTI IN UN ALTRO MODO»

Da “Striscia la Notizia”

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Fedez, dopo l’annuncio dello stop del podcast Muschio Selvaggio. Quando l’inviato gli chiede se la colpa sia di Luis Sal (suo ex socio), risponde: «Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo».

fedez chiara ferragni

E sulle presunte voci per cui la rottura con Chiara Ferragni sarebbe solo una strategia per salvaguardare le loro aziende, afferma: «Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango».

Infine, l’inviato gli chiede se sia vero il gossip lanciato da un’influencer che ha dichiarato di aver visto il cantante baciare un’altra donna. «Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?», conclude Fedez.

BALOCCO - THE END EDITION - MEME BY VUKIC SULLA FINE DEL MATRIMONIO FERRAGNI FEDEZ

Con questo Tapiro Fedez arriva a quota 12. Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

MUSCHIO SELVAGGIO: LUCARELLI, 'LUIS SAL PRONTO A TORNARE CON UN PODCAST'

(Adnkronos) - Luis Sal sembra pronto a fare il suo ritorno nel mondo dei podcast. L'indiscrezione sul futuro dello youtuber bolognese è stata data da Selvaggia Lucarelli attraverso il suo profilo Instagram. ''Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast'', ha fatto sapere la Lucarelli, svelando che l'ex socio di Fedez sarebbe pronto a tornare in video e che "quel podcast potrebbe anche essere proprio Muschio Selvaggio".

fedez con il cuoricino da fabio fazio

Un anno fa, il sodalizio tra Luis Sal e Fedez giungeva al termine ed è della settimana la scorsa l'annuncio del rapper di lasciare il podcast in attesa che il contenzioso giuridico con l'ex socio si risolva. E oggi arriva l'indiscrezione su Luis Sal pronto a tornare sulla scena dopo mesi di silenzio. Se così fosse, Sal non avrebbe accettato la proposta fatta da Fedez di rilevare la sua quota anche ad un prezzo di mercato superiore. Intanto, oggi è andato in onda il penultimo episodio registrato da Fedez e Mr Marra, dedicata al caso del serial killer Zodiac.

fedez e chiara ferragni ai bei tempi la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 9 fedez chiara ferragni favorisca i sentimenti