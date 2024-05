E' STATO IDENTIFICATO IN UNA DELLE SAGOME CHE SCENDONO DAL VAN NERO PER MALMENARE IL PERSONAL TRAINER

Estratto dell'articolo di Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio per www.corriere.it

fedez Christian Rosiello

Le riprese da lontano ricostruiscono le fasi dell’aggressione. Sono le immagini del video di sorveglianza girate quella piovosa sera del 22 aprile scorso, il giorno del pestaggio di Cristiano Iovino, […] saranno le testimonianze dei vigilantes a integrare le immagini, permettendo di posizionare in via Traiano, a Milano, il rapper 34enne Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez.

pestaggio di cristiano iovino

Nel breve video, il rapper sarebbe una delle sagome che scendono dal van nero e si muovono verso l’obiettivo. È il primo ad avvicinarsi, il più esile. Sembra provare a sferrare due pugni al 37enne. Ma manca il bersaglio. Poi si fa avanti il resto del gruppo, gli «amici» del rapper, tra cui alcuni ultrà rossoneri, a partire dalla guardia del corpo di Fedez, Christian Rosiello. È un raid violento. Una scarica di calci e pugni in strada, a cui Iovino, solo, cerca disperatamente di resistere. La vittima in un primo momento indietreggia, prova a sottrarsi. Poi si lancia contro gli aggressori, che però lo circondano e lo sovrastano.

pestaggio di cristiano

Uno scenario che fa pensare a una spedizione punitiva, perché non c’è spazio per una discussione iniziale che giustifichi la violenza. […]

Per quel pestaggio, Iovino non ha mai presentato querela. E nei giorni scorsi i legali dei due protagonisti avrebbero siglato un accordo […] Una «transazione» economica per provare a stoppare le indagini. Ma la procura è al lavoro nel fascicolo aperto per rissa (reato procedibile d'ufficio), oltre che per lesioni e percosse, reati per cui è invece necessaria la querela della parte offesa.

fedez Christian Rosiello

fedez fedez allontanato dalla security del the club di milano fedez ultras milanisti fedez Fedez al suo fianco Christian Rosiello e il rapper Taxi B Fedez con gli ultras Christian Rosiello e Islam Hagag detto Alex Cologno fedez ultrà milan pestaggio di cristiano iovino