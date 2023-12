LA FEDINA PENALE PULITA E' SOLO UN OPTIONAL? - IL TRAPPER BABY GANG, CONDANNATO A 5 ANNI E 2 MESI PER UNA SPARATORIA NEL CENTRO DI MILANO IN CUI RIMASERO FERITI DUE SENEGALESI, HA ANNUNCIATO CHE SI ESIBIRÀ IN CONCERTO A MILANO IL PROSSIMO 6 MAGGIO - IL RAPPER, IL CUI VERO NOME È ZACCARIA MOUHIB ERA GIÀ STATO CONDANNATO A GENNAIO A 4 ANNI E 10 MESI DI CARCERE PER RAPINA...

Estratto da www.repubblica.it

BABY GANG

Condannato lo scorso 15 novembre a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, il rapper Baby Gang - all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 22 anni - annuncia «La fine del mondo», titolo del live che il 6 maggio 2024 lo vedrà sul palco del Mediolanum Forum di Assago. […] Zaccaria Mouhib, origini marocchine, cresciuto a Lecco, è residente a Sondrio. In passato è stato destinatario di numerosi provvedimenti giudiziari, tra cui i fogli di via da Lecco, Milano e dai principali centri della riviera romagnola. […]

BABY GANG

A gennaio 2023 è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere per rapina, in seguito a quattro episodi, tre in una zona centrale della movida milanese, tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra nel maggio 2021, e l'ultimo a Vignate, nel Milanese, nel luglio 2021. Infine l'ultima condanna, a novembre scorso, insieme con Simba La Rue (alias Mohamed Lamine Saida) e altri sei giovani della loro crew. Nessuno di loro è ancora in carcere.

Dopo l'arresto, Baby Gang era stato destinato a una comunità terapeutica ai domiciliari, misura revocata nel luglio scorso e sostituita con l'obbligo di dimora nel Comune dove risiede, col divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente. […]

ARTICOLI CORRELATI

BABY GANG BABY GANG BABY GANG BABY GANG BABY GANG