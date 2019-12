FELTRISSIMO! - ''QUANDO MI DICONO 'BUON NATALE' GLI RISPONDEREI 'MA VAFFAN....', NON LO SOPPORTO E IL CAPODANNO È ANCHE PEGGIO. IL BRINDISI LO FACCIO ALLE OTTO DI SERA, PER DIGERIRE IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – SCANZI? CON LUI NON HO PROBLEMI, FOSSE IL GIUDIZIO DI MANZONI CI TERREI MA COSA ME NE FREGA DI QUELLO CHE DICE SCANZI”

VITTORIO FELTRI MANGIA

“Il natale? Purtroppo arriva ogni anno, non lo sopporto. E poi dopo c'è il Capodanno che è pure peggio. Cosa rispondo quando, in questi giorni, tutti mi dicono 'Se non ci vediamo buon natale? Con gli stessi luoghi comuni. Io però la risposta ce l'avrei: vorrei rispondergli 'ma vaffanculo'... Però non è in linea con lo spirito natalizio, e mi adeguo...”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Vittorio Feltri, direttore di Libero e decisamente poco appassionato del clima natalizio. Lei e sua moglie fate molti regali in famiglia? “No, solo ai miei nipoti più piccoli diamo quattro soldi per comprarsi quello che preferiscono, perché io e mia moglie dei loro gusti sappiamo poco”.

Le toccherà partecipare almeno alla festa di Natale del suo giornale...”Si, purtroppo a quella non mi posso opporre e non riesco nemmeno ad inventarmi un impegno, visti i giorni. Per fortuna la festa di redazione dura dai 15 ai 20 minuti, e io dopo 2 minuti già mi sono rotto...”

feltri scanzi

E come vive il suo capodanno? “Vado a letto presto, il brindisi lo faccio alle otto di sera, per digerire il discorso del Presidente della Repubblica. Poi mangio qualcosa e vado a letto presto”. E' vero che ha regalato una giacca a Maurizio Crozza perché quando faceva la sua imitazione il comico, a suo avviso, si vestiva male? “E' verissimo, gli ho preso una bella giacca da Della Valle e gliela ho spedita. Vedo che la indossa sempre ora in trasmissione. Poi siccome Crozza è genovese non è che la butto via, magari la indossa anche per andare al supermercato...”

feltri crozza

Crozza l'ha ringraziata per questo regalo decisamente inatteso? “Certo, è una persona educata”. In questi giorni ha avuto un acceso botta-risposta con Andrea Scanzi. Come mai? “Con lui non ho problemi, fosse il giudizio di Manzoni ci terrei ma cosa me ne frega di quello che dice Scanzi”, ha sentenziato Feltri a Un Giorno da Pecora.

