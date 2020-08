COSSIGA, DAGO E PERCHE’ IL GATTOSARDO DOVETTE PIEGARE LA TESTA ALLA DECISIONE DI SACRIFICARE LA VITA DEL SUO MAESTRO POLITICO, ALDO MORO – LA DESOVRANIZZAZIONE DELL'ITALIA SCONFITTA, TRA NATO E GUERRA FREDDA – PER L’FBI NON SI DOVEVA COLPIRE UNA CELLULA MA ESTIRPARE LA RETE DELLE BRIGATE ROSSE. INTERVENIRE IN VIA GRADOLI AVREBBE INFIAMMATO ANCOR DI PIÙ IL TERRORISMO DELLE BR – “IL POTERE NON E’ QUELLO CHE SI LEGGE SUL GIORNALE O SI VEDE IN TELEVISIONE. IL POTERE E' INVISIBILE…” - VIDEO