No al Capodanno coi rapper che "inneggiano" al femminicidio: arriva il passo indietro del sindaco leghista di Ladispoli che ha deciso di annullare l'esibizione di Emis Killa. Si cerca così di smorzare, l'accusa piovuta sulla testa dell'amministrazione del centro balneare non distante da Roma, che aveva affidato il concerto in piazza di fine anno a Emis Killa e Gué Pequeno.

Emis Killa: "Riccione è diventata come Marsiglia" | Il sindaco: "Diffamazione gratuita"

Le frasi incriminate di Emis Killa e la difesa del rapper "Preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti", è una delle frasi incriminate, che hanno acceso la polemica sul primo cittadino Alessandro Grando, che all'evento avrebbe destinato 345mila euro. Era stato poi il rapper sui social a puntare il dito su chi aveva sollevato la bagarre: "Nel rap esiste una cosa chiamata story telling. Significa rappresentare una storia in rima, bella o brutta che sia".

"Nel pezzo non è Emiliano che parla e non penso nemmeno di dover dare troppe giustificazioni a chi non vuole capire. In un altro story telling molto più recente interpreto Renato Vallanzasca - aveva scritto il cantante -, non so, volete accollarmi qualche anno di galera? Oppure radiamo da tutti i cinema Denzel Washington visto che in "He got game" uccide la moglie. Vi dovete ripigliare".

A rispondere alle critiche era stato anche il primo cittadino: "Sarà una serata di festa senza messaggi sbagliati, e ci mancherebbe anche che un'amministrazione voglia trasmettere certi messaggi ai ragazzi", aveva spiegato

