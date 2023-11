LE FEMMINISTE HANNO PERSO UN’OCCASIONE D’ORO PER FARE BELLA FIGURA – AVER VOLUTO TIRARE DENTRO ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE LA QUESTIONE PALESTINESE (COME SE HAMAS FOSSE UN ALLEATO CONTRO IL PATRIARCATO) HA TRASFORMATO TUTTO NEL SOLITO TEATRINO – SORGI: “È STATO UN GRAVE ERRORE ESPRIMERSI COSÌ NEGLI STESSI GIORNI IN CUI DAVANTI AGLI OCCHI DI TUTTI PASSANO LE IMMAGINI DELLE PRIME DONNE-OSTAGGIO ISRAELIANE LIBERATE DOPO UN MESE E MEZZO DI SEGREGAZIONE E VIOLENZE. AVREBBERO MERITATO PIENA SOLIDARIETÀ, NON PAROLE PESANTI E ACUMINATE COME PIETRE…”

Estratto dell’articolo di Marcello Sorgi per “La Stampa”

BANDIERA PALESTINESE ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Le donne che a migliaia e migliaia hanno partecipato alle manifestazioni in tutta Italia […] contro la violenza di genere hanno indubbiamente dato luogo a un grande evento politico […]. E bastava guardare le manifestanti sfilare per capire che erano persone di diverse provenienze politiche e opinioni […]: non tutte erano femministe militanti e non tutte erano convinte che i loro problemi si risolvano con una sorta di «rivoluzione» […].

[…] C'è poi un'altra divisione, niente affatto secondaria, che ha attraversato le manifestazioni di ieri: quella tra chi ha condiviso cosa è stato scritto sulla piattaforma della manifestazione sul «genocidio di Israele», condiviso, secondo le organizzatrici, dallo Stato italiano, e rigettato da «Non una di meno», e chi lo ignorava, o conoscendolo non l'ha considerato un motivo sufficiente per non partecipare.

manifestazione contro la violenza sulle donne e il patriarcato a roma 24

In ogni caso, è stato un grave errore esprimersi così negli stessi giorni in cui davanti agli occhi di tutti passano le immagini delle prime donne-ostaggio israeliane liberate da Hamas dopo un mese e mezzo di segregazione e violenze. Volti che sembrano provenire da un al di là dal quale non è detto riusciranno a tornare definitivamente. Gente che avrebbe meritato piena solidarietà, non parole pesanti e acuminate come pietre.

