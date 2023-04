18 apr 2023 11:00

FERMATA LA BADANTE UCRAINA RUSLANA IGORIVNA, LA 48ENNE RESPONSABILE DI ALMENO TRE RAPINE AD ANZIANI CON IL SONNIFERO A ROMA E SUL LITORALE - UNA DELLE SUE VITTIME, UNA 98ENNE, E’ DECEDUTA (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI PER CAPIRE SE IL DECESSO SIA LEGATO A UN’INTOSSICAZIONE DOVUTA A UNA QUANTITÀ SPROPOSITATA DI NARCOTICI ASSUNTI) - LA DONNA E’ ACCUSATA DI AVERE DROGATO UN'ALTRA 86ENNE A CUI HA SOTTRATTO UN SOLITARIO, UNA FEDE NUZIALE, 2 BRACCIALI IN ORO, 3 OROLOGI ROLEX, 1 OROLOGIO E 1000 EURO…