IL BOLLETTINO QUOTIDIANO È SEMPRE PIÙ TRAGICO - 189 MORTI IN UN SOLO GIORNO PER IL CORONAVIRUS IN ITALIA, UN BALZO DEL 20%: LE VITTIME TOTALI SONO 1.016 - 12.839 I POSITIVI, OVVERO ALTRI 2.249. 1.153 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA, 125 IN PIÙ IN 24 ORE - SIAMO NEL PIENO DELLA CRESCITA DEI CONTAGI, CI VORRANNO GIORNI PRIMA DI VEDERE UNO SPIRAGLIO