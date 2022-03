IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA VI CONSIGLIO DI VEDERE LE ULTIME DUE PUNTATE DI “LOL 2” PERCHÉ CORRADO GUZZANTI, VIRGINIA RAFFAELE E MACCIO CAPATONDA FANNO DAVVERO MOLTO RIDERE. IN CHIARO COSA POSSO CONSIGLIARVI? FORSE È LA GIORNATA GIUSTA PER UN GRANDE FILM DI GUERRA DI CLINT EASTWOOD, “FLAGS OF OUR FATHERS”. O PER IL BEL GIALLO DI GIUSEPPE TORNATORE “LA MIGLIORE OFFERTA”. PER I PIÙ SPORCACCIONI IL SEMPRE STRACULT/STRATRASH “LE DOLCI ZIE”. NON È IL MODO MIGLIORE PER CELEBRARE LUCIO DALLA PASSARE IL TRASHISSIMO “IL SANTO PATRONO”… - VIDEO