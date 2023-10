FERMI TUTTI: GLI AVVOCATI DI OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI HANNO DEPOSITATO ALLA CORTE D’ASSISE DI BRESCIA L’ISTANZA DI REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA PER LA STRAGE DI ERBA – I LEGALI CHIEDONO UN NUOVO PROCESSO SULLA SCORTA DI ALCUNE CONSULENZE, IL CUI CONTENUTO SAREBBE INCOMPATIBILE CON LA RICOSTRUZIONE FATTA DAI DUE (POI RITRATTATA) E CON QUELLA EMERSA DALLE INDAGINI…

olindo romano e rosa bazzi

1. STRAGE DI ERBA: OLINDO E ROSA CHIEDONO REVISIONE SENTENZA

(ANSA) - I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba (Como) dell'11 dicembre 2006 (quattro morti e un ferito grave), hanno depositato alla Corte d'assise di Brescia l'istanza di revisione di condanna per i coniugi. Gli avvocati Fabio Schenbri e Luisa Bordeaux ritengono di aver nuovi elementi tali da portare a un proscioglimento della coppia in carcere dal 2007.

2. STRAGE ERBA: ISTANZA ROSA E OLINDO SUFFRAGATA DA CONSULENZE

rosa olindo

(ANSA) - Con l'istanza depositata dagli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Nico D'Ascola e Patrizia Morelli, si chiede un nuovo processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi sulla scorta di alcune consulenze (sette elaborati) il cui contenuto sarebbe incompatibile con la ricostuzione fatta dai coniugi e poi ritrattata della strage oltre che con quella emersa dalle indagini

In una si insiste sulla testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage, morto negli anni successivi, e diventato principale testimone dell'accusa che riconobbe Olindo in aula. Una versione in dibattimento che, per i legali, contrasterebbe con quanto dichiarato da Frigerio nelll'immediatezza, nel letto d'ospedale. Anche la ricostuzione nelle sentenze della morte della moglie di Frrigerio, Valeria Cherubini, contrasterebbro con quelle emerse dalle loro consulenze

il servizio delle iene sull assoluzione di azouz e la prova della macchia di sangue 4 FABIO SCHEMBRI - LE IENE Mario Frigerio mario frigerio parla di olindo il servizio delle iene sull assoluzione di azouz e la prova della macchia di sangue 11 il servizio delle iene sull assoluzione di azouz e la prova della macchia di sangue 10 OLINDO E ROSA1 il servizio delle iene sull assoluzione di azouz e la prova della macchia di sangue 12 le intercettazioni di olindo e rosa le iene 1 le intercettazioni di olindo e rosa le iene 6 olindo e rosa erba olindo rosa le iene erba olindo rosa le iene monteleone intervista bonafede il servizio delle iene sull assoluzione di azouz e la prova della macchia di sangue 8