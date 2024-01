FERMI TUTTI: CHEF RUBIO È STATO FERMATO DALLA POLIZIA A ROMA! – LO SPADELLATORE AVEVA CON SÉ UNA TANICA CON DENTRO CINQUE LITRI DI UNA SOSTANZA COMPATIBILE CON SANGUE ANIMALE – PROPRIO ORA CHE RUBIO SI ERA SCUSATO CON MOLINARI (SU ORDINE DELL’AVVOCATO) PER I COMMENTI ANTI-SEMITI - UNA VOLTA AL COMMISSARIATO, CHEF RUBIO HA AMMESSO CHE NELLA TANICA C'ERA SANGUE DI ORIGINE BOVINA E SUINA, E CHE ERA DIRETTO AL SIT-IN PRO PALESTINA DOVE I MANIFESTANTI HANNO TENTATO DI IMBRATTARE LA BANDIERA DI ISRAELE...

(ANSA) - Fermato dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro cinque litri di una sostanza compatibile con sangue animale. Secondo quanto si apprende Rubini, portato in commissariato, avrebbe dichiarato di essere diretto al sit-in davanti alla Farnesina dove, più tardi, alcuni partecipanti hanno tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele.

Chef Rubio, portato al commissariato di polizia Prenestino per le verifiche del caso, avrebbe detto che la sostanza contenuta nella tanica consiste in sangue di origine bovina e suina, destinato ad usi culinari. Il personale della polizia scientifica ha proceduto alla campionatura della sostanza per le analisi e, in base all'esito, si procederà a norma di legge. Il noto chef avrebbe riferito di essere diretto al sit-in nei pressi della Farnesina per contestare un presunto atto di censura di cui sarebbe stato vittima per la sua partecipazione a un programma televisivo argentino.

CHEF RUBIO, DA LEONE DA TASTIERA A MAMMOLETTA – LO SPADELLATORE FILO-PALESTINESE DOPO AVER DATO, IN UNA SERIE DI POST, DEL “SIONISTA” AL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" MAURIZIO MOLINARI, GLI CHIEDE SCUSA SU SUGGERIMENTO DELL’AVVOCATO E PROVVEDE A RIMUOVERE I COMMENTI INCRIMINATI – CHEF RUBIO IMPANATO E FRITTO NEI COMMENTI: “MA COME SCUSA? NON ERI UN CORAGGIOSO RESISTENTE CHE COMBATTE CONTRO GOVERNI CRIMINALI? FAMO ER POKERINO E POI CON TRE GANCI TE CACHI SOTTO?”

