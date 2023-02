FERMI TUTTI: IL CODACONS CAMBIA STRATEGIA SU FEDEZ! – DOPO LA PERFORMANCE DEL RAPPER A SANREMO, L’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI LANCIA FRECCIATINE MASCHERATE DA “ACCONDISCENDENZA”: “VOGLIAMO RINGRAZIARLO PER AVERCI PORTATO AL CENTRO DEL FESTIVAL. LA CANZONE CI È PIACIUTA” – MA FEDEZ CHE DICE DI NON SPARARE CAZZATE CON I SOLDI DEI CONTRIBUENTI HA BEN CHIARO CHE IL SUO PODCAST, “MUSCHIO SELVAGGIO”, VA IN ONDA SU RAI2? - VIDEO

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Il Codacons cambia strategia. Niente attacco frontale a Fedez o alla Rai ma frecciatine mascherate da “accondiscendenza”. Di seguito il testo del comunicato.

Il Codacons ringrazia Fedez e promuove l’intervento del rapper durante la puntata di ieri del Festival di Sanremo, con un brano dove si rivolge in modo diretto all’associazione dei consumatori.

“Al di là della scarsa qualità musicale, la “canzone” di Fedez ci è piaciuta – esordisce senza mezzi termini il presidente Carlo Rienzi – Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti.

Allo stesso modo ringraziamo Fiorello e Amadeus che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del Codacons, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante associazione di difesa civica in Italia, il cui acronimo “codacons” contiene proprio la “difesa dei diritti dei consumatori e dell’ambiente”, due valori costituzionali essenziali la cui diffusione alla generalità dei cittadini aiuta proprio ad accrescere i diritti e creare le condizioni per un ambiente più vivibile e per la salvezza di un pianeta distrutto dalla mano dell’uomo”.

“Quanto agli attacchi e alle critiche politiche contenute nell’intervento di Fedez, riteniamo si tratti di espressione della libertà di pensiero – prosegue Rienzi – La responsabilità di eventuali violazioni delle norme in tema di propaganda elettorale è però in capo alla Rai, e l’azienda dovrà valutare i provvedimenti da adottare nel caso in cui partecipanti o ospiti del Festival abbiano violato i regolamenti cercando di influenzare i risultati delle prossime elezioni”.

