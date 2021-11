LA DIFESA, GUIDATA DA GIULIA BONGIORNO, AFFILA LE ARMI IN VISTA DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL 5 NOVEMBRE…

Giusi Fasano per il "Corriere della Sera"

«In linea puramente teorica non è possibile escludere l'uso di sostanze di questo tipo, prima o in associazione con l'alcol». Quando scrive «sostanze di questo tipo», il professor Enrico Marinelli fa riferimento alle cosiddette droghe da stupro, «particolarmente insidiose», precisa lui, «in quanto costituite da liquidi inodori e incolori, facilmente mescolabili alle comuni bevande, anche non alcoliche, senza che la vittima se ne possa accorgere».

Tutto questo il professore lo dice in una consulenza medico legale sul caso Grillo voluta e depositata in vista dell'udienza preliminare di venerdì 5 novembre, a Tempio Pausania. La relazione - 20 pagine - è «redatta nell'interesse» di Silvia e si concentra «sui fatti avvenuti tra il 16 e il 17 luglio del 2019» a Cala di Volpe (Porto Cervo), in Sardegna.

Per i pochi che non ne avessero mai saputo nulla: Silvia è una ragazza oggi 21enne che quell'estate denunciò per violenza sessuale di gruppo Ciro Grillo - figlio del garante dei cinquestelle Beppe - e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, anche loro adesso tutti ventunenni.

Lei mise a verbale il racconto di uno stupro subito la mattina del 17, prima da uno soltanto di loro (Corsiglia) e poi da tutti quanti assieme. Loro giurano invece che sia stato sesso consenziente, che, al contrario, sia stata lei a prendere l'iniziativa e che nella seconda parte di questa storia Corsiglia fosse assente perché si era addormentato. In casa, assieme a Silvia e ai quattro ragazzi, c'era anche Roberta, l'amica con la quale la sera del 16 Silvia era andata al Billionaire di Briatore e assieme alla quale aveva deciso di seguire a Cala di Volpe Ciro Grillo e gli amici appena conosciuti.

Roberta però è una presenza puramente fisica, non una testimone oculare di quel che avvenne, perché durante la presunta violenza dormiva sul divano e anzi: è diventata lei stessa vittima di abusi perché mentre dormiva tre dei ragazzi hanno scattato fotografie e girato un breve video in pose e atteggiamenti osceni accanto a lei.

Ora, a pochi giorni dall'avvio dell'udienza preliminare, l'avvocata Giulia Bongiorno, che difende Silvia, ha depositato la consulenza firmata dal professor Marinelli. E per la prima volta dall'inizio delle indagini in questa vicenda compare, sia pure «in linea teorica» e in un documento di parte, l'ipotesi dell'utilizzo della droga dello stupro mai avanzata dagli inquirenti. Il consulente ci arriva ragionando sul blackout legato all'assunzione di alcol: «un'amnesia - spiega - senza la perdita di coscienza e la capacità di compiere azioni complesse come conversare, guidare, avere rapporti sessuali e perfino uccidere».

Silvia ha sempre raccontato di essere stata costretta a bere da una bottiglia un cocktail di vodka e lemonsoda poco prima della violenza di gruppo. Era presente a se stessa fino a decidere del sesso consenziente, come dicono i ragazzi? Dopo calcoli sul livello di alcolemia, tabelle e indicazioni scientifiche, il professore ha dedotto che no, «non può aver espresso un valido consenso al rapporto di gruppo» poiché l'alcol «scemava grandemente la sua capacità decisionale e annullava la sua capacità di autodeterminazione».

E la valutazione va oltre. Il docente ritiene che sia «presumibile con alto grado di probabilità, che i presenti fossero tutti coscienti della sua temporanea incapacità di autodeterminazione». La consulenza, alla fine, valuta il racconto di Silvia come credibile e compatibile con gli approfondimenti medico legali eseguiti; considera collegate alla costrizione fisica subita le lesioni rilevate su braccia e gambe della ragazza al Soccorso violenza sessuale Mangiagalli di Milano il giorno della denuncia e mette in evidenza un disturbo post-traumatico da stress.

