“LE REGIONALI IN LOMBARDIA E LAZIO? SEGNANO IL FALLIMENTO DELLA CAMPAGNA D'INVERNO DI SALVINI E BERLUSCONI” - FLAVIA PERINA: “IL MOMENTO PIGLIATUTTO DELLA MELONI SARÀ DIFFICILMENTE MODERATO DA RAGIONI DI FAIR PLAY VERSO GLI ALLEATI. PER DUE MOTIVI. IL PRIMO È POLITICO: LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE PER LA DESTRA SARANNO LE EUROPEE DELL'ANNO PROSSIMO, DOVE SI VOTA COL PROPORZIONALE SECCO E IL MOTTO MORS TUA VITA MEA È LA REGOLA - IL SECONDO ATTIENE AL SENSO DI RIVINCITA VERSO COMPAGNI DI STRADA CHE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI HANNO CONCESSO QUASI NIENTE ALLA REGINA DELLA DESTRA”