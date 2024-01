Estratto dell'articolo di Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

[…] la famiglia Schumacher sarebbe già all’opera per permettere a Schumi di essere presente alle nozze della primogenita, già programmate per la fine dell’estate.

Sarebbe questa la nuova sfida di chi si prende cura di Michael dal 2013 — raccontano i media tedeschi — con la figlia che vorrebbe il padre presente e Corinna alle prese con l’organizzazione di una cerimonia ad hoc, anche con il supporto di un wedding planner tedesco, un professionista in grado di trovare una soluzione praticabile.

La location, già scelta, sarà la villa acquistata nel 2018, la grande dimora appartenuta al presidente del Real Madrid Florentino Perez e comprata da Corinna per trascorrere le vacanze estive nel clima mite di Palma di Maiorca. I familiari faranno di tutto perché Schumi possa essere presente alla cerimonia tra le colline di Port d’Andratx ed essere accanto a Gina-Maria, anche solo simbolicamente.

Tra le indiscrezioni, riportate da Bunte come da altri tabloid, oltre ai dettagli del matrimonio che avverrà sotto un arco di fiori e il fratello Mick nel ruolo di testimone, anche l’ipotesi che il sette volte iridato sia già stato trasferito nella villa maiorchina. Rispetto alla residenza svizzera del Lago Lemano, nei pressi di Ginevra, qui la leggenda avrebbe modo di respirare un clima migliore, sempre supportato dalla squadra di medici e infermieri che vivono nella casa già allestita […]

In questo contesto Corinna avrebbe preso in considerazione un’eventuale cerimonia ad hoc per Gina-Maria e il fidanzato 27enne (un anno più di lei) Iain Bethke, impegnato come la futura sposa nel mondo dell’equitazione. […] tantissime sono le domande sulle nozze annunciate solo qualche giorno fa. In che forma parteciperà l’ex pilota? Come si potrà garantire la sua privacy rispetto agli invitati? Corinna come regolerà la presenza stessa di stampa e fotografi?

La villa potrà di certo tutelare Michael da molti curiosi, ma per il matrimonio servirà un’organizzazione impeccabile, con la presenza del campione che potrebbe essere anche solo simbolica. Nessuno sa se quanto confidato dall’ex collega Johnny Herbert possa aver influenzato l’opportunità di partecipare dell’ex pilota («La salute di Schumacher è leggermente migliorata, ora può sedere a tavola con i propri familiari, anche se certamente non è quello che tutti ricordano. Non voglio dare false speranze»).

Gli inviti potrebbero anche solo limitarsi ai quei pochi che possono far visita a Schumi, dagli amici come Jean Todt e Luca Badoer, alla fidanzata di Mick, Laila Hasanovic, o la storica agente della famiglia Schumacher Sabine Khem, già impeccabile addetta stampa. Una cerimonia ristretta o l’eventualità che il wedding planner trovi per Gina-Maria una soluzione ad hoc, realizzando il desiderio di vivere accanto al papà uno dei suoi giorni più belli.

