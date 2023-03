24 mar 2023 12:32

FERMI TUTTI: LA FOTO CIRCOLATA SU TUTTI I GIORNALI DI ARTEM USS, IL MANAGER RUSSO ARRESTATO E POI EVASO DAI DOMICILIARI A MILANO, NON CORRISPONDE ALLA SUA IDENTITÀ, MA A QUELLA DI ANTON NATAROV, EX CONSIGLIERE DI SUO PADRE – NATAROV IN QUESTA STORIA NON C’ENTRA, MA COSA PUÒ SOGNARE DI PIÙ UN EVASO DI UNA SUA FOTO FALSA? - IACOBONI: "NATAROV HA PRESO DI BUON GRADO QUESTE CONFUSIONI, E NON HA FATTO NULLA PER CHIEDERE CHE VENISSERO CORRETTE. MA LE COSE STRANE NON FINISCONO QUI..."