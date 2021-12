27 dic 2021 17:17

FERMI TUTTI: GRILLO È TORNATO “FRANCESCANO” - BERGOGLIO FA UN APPELLO PER DIRE BASTA ALLE MORTI SUL LAVORO E “BEPPE-MAO” SI ACCODA: “QUESTE MORTI DI BIANCO NON HANNO PROPRIO UN BEL NIENTE. PER CUI, LANCIO UN APPELLO, PERCHÈ LA SI SMETTA DI USARE QUESTO TERMINE ASSURDO" – “QUANDO IL PERSONALE ISPETTIVO DELLE ASL SI È DIMEZZATO IN 10 ANNI, COME SI PUÒ SPERARE CHE CI SIANO PIÙ CONTROLLI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E CHE POI ANDRÀ TUTTO BENE? BASTA PARLARE DI NUMERI, SONO PERSONE…”