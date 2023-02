FERMI TUTTI! JOE BIDEN HA FATTO LA CARRAMBATA: IL PRESIDENTE AMERICANO È ARRIVATO A SORPRESA A KIEV! - LE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE UCRAINA SONO STATE BLOCCATE E SU TWITTER GIRANO VIDEO DI UN CORTEO DI SUV AMERICANI - COME REAGIRÀ VLADIMIR PUTIN ALLA NOTIZIA? INTANTO È STATO LANCIATO UN ALLARME AEREO IN TUTTO IL PAESE, DOPO CHE UN CACCIA MIG-31K È DECOLLATO DALLA BIELORUSSIA - IL PRESIDENTE UCRAINO: "LA VISITA È UN SEGNALE IMPORTANTE"

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY A KIEV

KIEV BLINDATA, VOCI SULL'ARRIVO DI BIDEN

(ANSA) - Le strade del centro di Kiev, vicino all'ambasciata degli Stati Uniti, così come le strade dall'ambasciata verso la stazione ferroviaria centrale, sono state bloccate. E ci sono voci, non confermate, sull'arrivo del presidente Usa Joe Biden nella capitale ucraina. Testimoni oculari, scrive Ukrainska Pravda, hanno pubblicato video che mostrano un corteo di Suv americani in città.

JOE BIDEN È A KIEV

(ANSA) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione. Lo mostrano immagini diffuse sui social. Le immagini riprendono il presidente Usa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel centro di Kiev vicino alla cattedrale di San Michele.

ALLARME AEREO DICHIARATO IN TUTTA L'UCRAINA

(ANSA) - Un allarme aereo è stato lanciato in tutta l'Ucraina a seguito il decollo di un caccia MiG-31K in Bielorussia. Lo riporta l'Ukrainska Pravda citando la mappa di monitoraggio sugli allarmi aerei nel Paese. Alle 11.27 locali, un caccia di scorta è decollato dall'aeroporto di Baranovichi e alle 11.30 il MiG - che può trasportare il missile ipersonico Kinzhal - è partito dall'aeroporto di Machulishchi.

ZELENSKY A BIDEN,LA SUA VISITA UN SEGNALE MOLTO IMPORTANTE

(ANSA) - "Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini". Lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky su Telegram postando una foto con Joe Biden.

biden e zelensky alla casa bianca

CORTEO DI SUV AMERICANI PER LE STRADE DI KIEV CORTEO DI SUV AMERICANI PER LE STRADE DI KIEV CORTEO DI SUV AMERICANI PER LE STRADE DI KIEV

zelensky e biden alla casa bianca ZELENSKY BIDEN ALLA CASA BIANCA 1 biden e zelensky alla casa bianca