6 giu 2023 10:59

FERMI TUTTI: MASSIMO D’ALEMA E ALESSANDRO PROFUMO SONO INDAGATI DALLA PROCURA DI NAPOLI PER LA VENDITA DI ARMI ALLA COLOMBIA. CON LORO ANCHE GIUSEPPE GIORDO, EX DG DI FINCANTIERI, E ALCUNI MEDIATORI DELL’OPERAZIONE - NELL’INDAGINE SONO COINVOLTI ANCHE EDGARDO FIERRO FLORES CAPO DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PRESENTAZIONE DI OPPORTUNITÀ IN COLOMBIA, MARTA LUCIA RAMIREZ MINISTRO DEGLI ESTERI E VICE PRESIDENTE DELLA COLOMBIA, GERMAN MONROY RAMIREZ E FRANCISCO JOYA PRIETO DELEGATI DELLA COMMISSIONE DEL SENATO COLOMBIANO…