FERMI TUTTI: NON È STATO BILL GATES A SFRATTARE I RICCONI DAL CASTELLO DI SAN GIORGIO DI PORTOFINO - L’ACQUIRENTE DELLA RESIDENZA È FORT PARTNERS, SOCIETÀ PRIVATA DI SVILUPPO IMMOBILIARE E ALBERGHIERO CON SEDE MIAMI E LICENZIATARIA DI FOUR SEASON PER IL SUD DELLA FLORIDA - L’AZIENDA È GUIDATA DALL'IMPRENDITORE NADIM ASHI CHE HA SGANCIATO 70 MILIONI DI EURO PER METTERE LE MANI SULLA PROPRIETÀ: "SARÀ IL PROGETTO PIÙ BELLO E LUSSUOSO MAI PRESENTATO NEGLI ULTIMI VENT’ANNI IN LIGURIA..."

Estratto dell'articolo di www.ilgiornaleditalia.it

Nadim Ashi ha comprato il castello villa san giorgio portofino

Dopo mesi di continue voci sul presunto acquisto da parte della società di Bill Gates, Four Seasons, il Giornale d'Italia ha scoperto le carte: l’acquirente del Castello di San Giorgio a Portofino è l'americana Fort Partners, franchisee del Four Seasons per il sud della Florida e per altre location nel mondo.

La notizia che Gates, dal 2022 socio di maggioranza della catena di hotel di lusso Four Seasons, fondata nel 1960 ed acquistata per 2,21 miliardi di dollari, avesse comprato il Castello di Portofino, iconica villa di 1.200 metri quadrati che si affaccia su una spiaggetta privata verso il mare e con un grande terreno che scende fino al porto, aveva fatto il giro del mondo.

Dopo pochi giorni, però, all’inizio di ottobre era arrivata la smentita a un affare che i ben informati davano già per concluso.

A fornirla al Giornale d’Italia era stato il gruppo che fa capo al fondatore di Microsoft corporation. La vice presidente della società Four Season, Sarah Tuite, aveva negato “ogni coinvolgimento della società Four Season nell’operazione di acquisizione immobiliare”. Come se non bastasse il no all’affare è stato ribadito pure da una nota dalla società Cascade Asset Management, con sede a Kirkland (Seattle), il cui controllo è di Gates e che detiene il pacchetto di maggioranza della Four Season: “Confermiamo l’estraneità della società e di mister Bill Gates nei confronti dell’operazione”.

il castello di portofino 3

Era poi spuntata l'ipotesi che ad acquistare "le mura" dell'immobile fosse stato e il principe saudita Al-Waleed bin Talal.

L’operazione era iniziata a marzo 2023 e si è chiusa a maggio con il rogito presso un notaio a Genova.

Il Castello san Giorgio, con circa 1.800 metri coperti includendo i vari appartamenti e pertinenze, oltre al parco che arriva fino al porto e Cracco Portofino, il ristorante di Carlo Cracco in via di liberazione, è stato venduto dalla famiglia Garrè per oltre 70 milioni di euro all'americana Fort Partners, licenziataria del Four Seasons per il sud della Florida e altre location nel mondo e sviluppatrice di progetti alberghieri, di cui 2 a Roma (uno in Vaticano).

rosanna armani 2

“Sarà il progetto più bello e lussuoso mai presentato negli ultimi vent’anni in Liguria”, ha spiegato Maurizio Raggio, facilitatore dell’acquisizione, al Giornale d'Italia. "Il piano regolatore, attualmente, non prevede ipotesi di hotel, ma se il Comune considerasse il progetto importante per Portofino potrebbe valutare un'eventuale deroga, considerando che le regole sono state scritte oltre 50anni fa. La giunta comunale potrà decidere se il progetto è attrattivo e possa portare beneficio al nostro paese".

L'operazione è nata a Miami, continua Raggio: “eravamo in spiaggia con Nadim Ashi, il capo di Fort Partners, mi ha detto che stavano facendo due operazioni a Roma, di cui una in Vaticano, molto importanti a livello turistico, e se conoscevo location particolari. Gli ho fatto vedere il Castello San Giorgio e se ne è innamorato subito".

giacomo e franco loro piana

[...] Dal castello, pochi giorni fa, sono stati "sfrattati" Rosanna Armani, sorella di Giorgio, la gallerista Carla Sozzani, Giacomo Loro Piana, erede del celebre marchio del cashmere passato ai francesi di Lvmh. Armani ha detto di essere “furibonda”.

[...] Ecco l'acquirente: Fort Partners, società privata di sviluppo immobiliare e alberghiero con sede Miami guidata dall'imprenditore Nadim Ashi., licenziataria del Four Seasons nel Sud della Florida e in altri posti del mondo.

carla sozzani

Nel luglio del 2022 Ashi aveva annunciato l'acquisizione di Palazzo Marini a Roma per 165 milioni di euro con l'intenzione di trasformare la proprietà in un hotel di lusso gestito da Four Seasons Hotels and Resorts. Il gruppo americano, inoltre, ha affittato un terreno da un'organizzazione cattolica per trasformare parte di un palazzo italiano del XV secolo in un boutique hotel della Città del Vaticano. L'albergo risiederà nel Palazzo Della Rovere, un edificio rinascimentale color ocra.

il castello di portofino 4

La Chiesa cattolica ha donato l'edificio nel 1999 all'Ordine del Santo Sepolcro, un'organizzazione cattolica che opera in alcune parti del Medio Oriente. La società ha raggiunto un accordo per un contratto di locazione di 30 anni con il proprietario della proprietà, l'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

rosanna armani 1 il castello di portofino 2 il castello di portofino 3 il castello di portofino 4 il castello di portofino 1 il castello di portofino 2

[...]