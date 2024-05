FERMI TUTTI: PAPA FRANCESCO SI SCUSA! – BERGOGLIO È COSTRETTO A RISPONDERE AL DAGO-SCOOP SUL DISCORSO DELLA “FROCIAGGINE”! LA SALA STAMPA VATICANA: “IL PAPA NON HA MAI INTESO OFFENDERE O ESPRIMERSI IN TERMINI OMOFOBI, E RIVOLGE LE SUE SCUSE A COLORO CHE SI SONO SENTITI OFFESI PER L’USO DI UN TERMINE, RIFERITO DA ALTRI…”

Nota sala stampa vaticana

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha dichiarato quanto segue:

Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI.

Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, “Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”.

Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri.

papa francesco e la frociaggine meme su papa francesco e la frociaggine