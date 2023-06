FERMI TUTTI: IL PRINCIPE HARRY STA ACQUISTANDO UNA CASA A LONDRA – IL DUCA NON VUOLE UN APPARTAMENTO D’APPOGGIO, MA E' DISPOSTO A SGANCIARE 15 MILIONI DI STERLINE PER LA VILLA CHE FU DI TAYLOR SWIFT: LUI NON HA DUBBI SULL'ACQUISTO MENTRE PARE CHE LA MOGLIE L’ABBIA VISTA DISTRATTAMENTE SUL SITO DELL’IMMOBILIARISTA – L’ACQUISTO È UNO SCHIAFFO AL PADRE CHE GLI HA TOLTO IL FROGMORE COTTAGE. MA FA MONTARE ANCHE LE VOCI DI UNA CRISI TRA I SUSSEX CHE…

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Harry sta perfezionando l’acquisto di una casa a Londra. Attenzione però: non un normale «atticuccio» a Belgravia ma direttamente una villa da super-vip. Quella lasciata qualche mese fa da Taylor Swift in seguito al suo divorzio da Joe Alwyn. Prezzo «imperdibile»: 15 milioni di dollari. neanche la metà di quanto guadagnato dal figlio di Re Carlo III con la vendita del memoir best seller «The Spare».

La notizia è duplice però. Harry non solo ha deciso di trovarsi un nuovo tetto dopo essere stato sfrattato da «Frogmore Cottage» per volontà del padre sovrano, ma soprattutto sta comprando una magione da film senza neppure che Meghan l’abbia vista. «Pare l’abbia visionata distrattamente sul sito dell’immobiliarista» commentava ieri il Telegraph.

Dunque, a un mese dall’incoronazione del padre e di Camilla, Harry si mostra ormai abituato a far ritorno nella capitale britannica senza moglie e figli. È già la terza volta nel giro di pochi mesi che affronta senza compagnia il viaggio dalla California all’Inghilterra. Anzi, probabilmente vive queste fughe come un momento di libertà dalle tensioni di casa. Anche se parlare di divorzio è ancora prematuro e per alcuni «totalmente infondato».

[…]

Harry sembra non avere dubbi sull’acquisto dell’immobile: «Che a Meghan piaccia o no, Harry vuole questa casa», ha commentato una fonte vicina alla coppia.

[…] Stando alle ultime indiscrezioni il Principe starebbe cercando di riavvicinarsi al padre. Anche se non si sa se in quest’occasione Harry incontrerà Carlo e William e se andrà a trovare sua cugina Eugenia che è appena diventata mamma del suo secondo figlio.

