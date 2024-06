25 giu 2024 19:34

FERMI TUTTI: LA PROCURA DI PADOVA HA APERTO UN FASCICOLO CON L’IPOTESI DI OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI VERA SLEPOJ – LA PSICOLOGA 70ENNE ERA STATA TROVATA SENZA VITA DALLA SUA GOVERNANTE SUL DIVANO DELLA SUA ABITAZIONE – IN UN PRIMO MOMENTO SI ERA PARLATO DI UN MALORE NELLA NOTTE. MA LA FAMIGLIA, ALL’INDOMANI DEL DECESSO, HA PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA PER CHIEDERE ACCERTAMENTI SULLA MORTE E…