FERMI TUTTI: RE CARLO E IL PRINCIPE HARRY SI SONO PARLATI – SECONDO “THE SUN”, IL SOVRANO E IL FIGLIO PRODIGO HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO: SOLO DOPO LA TELEFONATA, IL DUCA AVREBBE DECISO DI PARTECIPARE ALL’INCORONAZIONE DEL PADRE – HARRY SAREBBE RIUSCITO A OTTENERE LA RASSICURAZIONE CHE A WESTMINSTER NON SARÀ RELEGATO IN UN ANGOLO, LONTANO DALLA ROYAL FAMILY – BISOGNA CAPIRE COME LA PRENDERÀ WILLIAM CHE NON HA…

Estratto dell'articolo da www.tgcom24.mediaset.it

re carlo iii

Il principe Harry e re Carlo si sono parlati. Padre e figlio hanno avuto un faccia a faccia in vista dell'incoronazione del 6 maggio, prima che il Duca di Sussex accettasse di partecipare all'evento. E se tra loro sembra essere stato trovato un accordo, lo stesso non si può dire per i due fratelli. Il principe William pare sia stato categorico a riguardo: "Non fatemi sedere vicino a lui".

All'incoronazione di re Carlo, il principe Harry ci sarà. […] Pare che il marito di Meghan Markle abbia accettato solo dopo una chiacchierata personale con il genitore, a cui avrebbe voluto dimostrare sostegno. Secondo il Sun felice dell'accordo trovato e capisce la decisione della nuora di rimanere a Montecito con i bambini, dal momento che proprio il 6 maggio si festeggia il quarto compleanno di Archie, anche se è deluso di non poterli rivedere.

principe harry re carlo

Verso il disgelo? Secondo le fonti citate dal Sun, Re Carlo e il principe Harry avrebbero "volontà e voglia di riparare su entrambe le sponde dell’Atlantico, anche se non è noto se ciò si estenda ai rancori tra Harry e il principe William". Pare che dopo l'uscita di Spare il Duca di Sussex e il Principe di Galles non si siano più parlati: il primo faceva riferimento al fratello maggiore come al suo "arcinemico" e lo accusava di averlo attaccato fisicamente.

re carlo e il principe harry

La questione dei posti a sedere Dove il principe William e il principe Harry saranno seduti all'interno dell'abazia di Westminster, è stata una questione a lungo dibattuta. All'incoronazione di re Carlo, Harry non vuole essere messo in un angolo, e pare abbia accettato di presenziare solo dopo l'assicurazione di non essere piazzato su un sedile defilato e lontano dai membri senior della royal family. Sembra però anche che il principe di Galles non abbia nessuna voglia di sedersi accanto al fratello e che abbia posto il veto. […]

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton re carlo, william e harry al funerale della regina elisabetta il principe harry 1 il principe harry famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle il principe william con carlo principe carlo harry il principe carlo con harry il principe harry 2 carlo e harry barba