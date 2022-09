FERMI TUTTI: L’ACCOUNT INSTAGRAM DI FABRIZIO CORONA È SPARITO – PRIMA CHE L’EX RE DEI PAPARAZZI POTESSE SGANCIARE QUALCHE ALTRA BOMBETTA SULLA TELENOVELA TOTTI-BLASI, QUALCUNO DEVE AVER SEGNALATO LA PAGINA DI “FURBIZIO” CHE È STATA CHIUSA. LA CONFERMA ARRIVA ANCHE DAL LEGALE DI CORONA: “È STATO BANNATO, È LA SECONDA VOLTA. È ASSURDO” – CHISSÀ A CHI AVRÀ DATO FASTIDIO VISTO CHE AVEVA INIZIATO A TIRARE FUORI QUALCHE NOME DAL CILINDRO…

Da www.repubblica.it

ILARY BLASI totti

L'account Instagram di Fabrizio Corona non è più raggiungibile. "Utente non trovato" è la scritta che compare se lo si cerca nel social network. "Ma il profilo di Corona è sparito o sbaglio?" si chiedono in molti su twitter. L'account potrebbe essere stato segnalato dagli utenti di Instagram. Magari da qualche fan inferocito.

La conferma arriva dal suo legale, Ivano Chiesa: "Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. È già la seconda volta.

account fabrizio corona sospeso su instagram

È assurdo. Stiamo pensando di intraprendere vie legali".

L'ex re dei paparazzi negli ultimi tre giorni si era buttato a capofitto nel gossip, "Totti e Ilary Blasi si tradiscono da anni", e lo aveva fatto usando come strumento privilegiato proprio Instagram. "Visto che i due piccioncini non fanno nomi e cognomi, toccherà a qualcuno farlo", scriveva ieri.

fabrizio corona

Prima di pubblicare la foto di una donna: "Martina" e di lanciare quello che definiva "indizio": sabato sera la conduttrice era alla festa della sua manager, Graziella Lopedota. "Poi è arrivato qualcuno proprio ora noto alle cronache", scriveva ieri sibillino. Oggi la pubblicazione di un messaggio di Sean Brocca, ex modello ed ex fidanzato di Ilary Blasi e uno scatto con cui tirava in ballo anche il ballerino di Amici Alessio La Padula.

le storie di corona su totti e blasi 6 le storie di corona su totti e blasi 5 tweet totti ilary 8 tweet totti ilary 9 le storie di corona su totti e blasi 3 FABRIZIO CORONA - STORY CONTRO ILARY BLASI le storie di corona su totti e blasi 2 CORONA PUBBLICA LA FOTO DI MARTINA LA NUMERO UNO DELLE PRESUNTE AMANTI DI TOTTI FABRIZIO CORONA - STORY CONTRO ILARY BLASI le storie di corona su totti e blasi 1 le storie di corona su totti e blasi 4