TOTTI POTREBBE AVER CONTATTATO LA PORTINAIA DEL PALAZZO SOLO POCO PRIMA DELL’ARRIVO DELLA POLIZIA PER CHIEDERLE DI INTERVENIRE E FARSI TROVARE IN CASA -

Estratti da roma.repubblica.it

francesco totti ilary blasi

Francesco Totti si trovava in una pizzeria a pochi passi da casa quando è stato avvisato che la polizia era sotto la sua abitazione. Gli agenti erano intervenuti su segnalazione di Ilary Blasi, preoccupata che la figlia Isabel, di otto anni, fosse rimasta sola in casa.

Tuttavia, gli agenti non sono entrati immediatamente nell’appartamento dell’ex capitano della Roma a Vigna Clara: i poliziotti avrebbero atteso alcuni minuti, fermi davanti all’ingresso del palazzo, l’arrivo di una collega donna, ritenuta più adatta a interagire con la bambina. Durante questo lasso di tempo, secondo quanto sta cercando di verificare la procura, Totti potrebbe aver contattato la portinaia del palazzo per chiederle di intervenire e farsi trovare in casa.

È questa l’ultima pista battuta dai pm, che ormai da un anno e mezzo hanno messo l’ex calciatore sotto inchiesta per abbandono di minore. L’obiettivo ora è ricostruire con esattezza cosa sia accaduto quella sera.

ilary blasi con isabel a ponza

Quando la polizia è entrata in casa, Isabel effettivamente era in compagnia della portinaia. Non di una baby sitter. La procura sta indagando per stabilire se la donna si trovasse già in casa quando sono arrivati gli agenti o se sia stata coinvolta solo dopo l’arrivo delle volanti fuori dal palazzo.

I pm stanno lavorando per ricostruire la sequenza temporale e verificare se la bimba sia rimasta sola anche solo per pochi minuti. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante. L’obiettivo è chiarire se Totti abbia organizzato per tempo la custodia della figlia o meno.

(...)

ilary blasi e francesco Totti ilary blasi a ponza con le figlie chanel e isabel PRIMO BACIO TRA ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI - 31 MARZO 2002 - FOTO MEZZELANI GMT ilary blasi e il balletto con le figlie chanel e isabel 8 ILARY CON I FIGLI CRISTIAN CHANEL E ISABEL NOVELLA 2000 ilary e totti ilary totti