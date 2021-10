Fulvio Bufi per il “Corriere della Sera”

C'è un video che mostra come sono stati ammazzati Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella. E che dimostra chiaramente come i due ragazzi uccisi venerdì notte dal camionista cinquantatreenne Vincenzo Palumbo, che ha esploso contro di loro undici colpi di pistola, non avessero fatto nulla che potesse farli scambiare per ladri o comunque malintenzionati.

Dall'altra sera Palumbo è in carcere, accusato di duplice omicidio volontario, e nelle prossime ore dovrebbe svolgersi l'udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura di Napoli dopo circa sette ore di interrogatorio, durante le quali il camionista ha fornito una ricostruzione ritenuta dagli investigatori lacunosa e contraddittoria.

Lui sostiene di essere stato svegliato dall'allarme installato nella sua villetta di via Marsiglia, una strada che sale verso il Vesuvio (i vicini, però, hanno udito il rumore degli spari ma non il suono della sirena). Si sarebbe alzato, e dopo aver preso la pistola che teneva accanto al letto, sarebbe uscito sul terrazzo e qui avrebbe visto qualcuno allontanarsi dal giardino e salire su una Panda rimasta nel frattempo con il motore acceso e con un'altra persona alla guida.

Palumbo, che sostiene di aver acquistato la pistola (detenuta legalmente) circa due mesi fa, dopo che gli era stata rubata l'auto, dice di aver sparato quattro o cinque volte, anche se il carrello della sua Beretta si sarebbe inceppato dopo il primo colpo, ma lui sarebbe riuscito a sbloccarlo. Gli undici bossoli recuperati, però, lo contraddicono, ma ancora di più lo smentiscono le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza di altre villette poco distanti da quella di Palumbo e subito acquisite dai carabinieri .

Da quei video si vede non solo che Pagliaro e Fusella sono sempre rimasti all'interno della Panda con la quale stavano percorrendo via Marsiglia, ma gli inquirenti ritengono di poter asserire con certezza che Palumbo ha cominciato a sparare quando l'auto era già in movimento, e si stava inequivocabilmente allontanando dal tratto di strada dove c'è la sua casa.

In una nota firmata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli - che coordina le indagini dei sostituti Luciano D'Angelo e Daniela Varone - si legge che «la dinamica dei fatti» rivela «una condotta», da parte di Palumbo, rivolta «intenzionalmente e senza giustificazione» a provocare «la morte violenta» di Pagliaro e Fusella.

Che sono stati colpiti entrambi alla testa, e i cinque proiettili mortali, prima di raggiungerli, hanno forato il tettuccio dell'auto, andata poi a schiantarsi contro un murello laterale. Venerdì a tarda sera il legale di Palumbo ha diffuso una nota in cui sostiene che il suo cliente chiede scusa ai familiari dei due giovani uccisi, e alle scuse si è unita ieri, sempre tramite l'avvocato, anche la moglie. Nessuna spiegazione, invece, sul perché hanno aspettato venti minuti prima di avvertire i carabinieri di quello che era successo.

