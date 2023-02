17 feb 2023 17:13

FERMI TUTTI! RUBY CHE OGGI DICE DI NON ESSERE UNA PROSTITUTA E’ LA STESSA CHE IN UNA INTERCETTAZIONE COL FIDANZATO AMMISE: “GLIEL'HO DETTO CHIARO (A BERLUSCONI) CHE IO POSSO PASSARE PER TUTTO QUELLO CHE VUOLE: PER PROSTITUTA O PER PAZZA. L'IMPORTANTE È CHE NE ESCO CON QUALCOSA..."? SILVIO ALL'EPOCA LE AVREBBE RISPOSTO: "NON DOVRAI PASSARE PER PAZZA O PROSTITUTA. IO LE PROMESSE LE MANTENGO”





Estratto dell'articolo di Vincenzo Iurillo per "il Fatto quotidiano" BERLUSCONI RUBY BUNGA BUNGA […] Che in una intercettazione col fidanzato Luca Risso parlò a lungo di una telefonata con B. "Ai pm ho detto tante cose, perché ero davanti all'evidenza. Ma ne ho nascoste anche tantissime… Gliel'ho detto chiaro (a Berlusconi, ndr)... che io posso passare per tutto quello che vuole: per prostituta o per pazza. L'importante è che ne esco con qualcosa...". E Papi le avrebbe risposto: "...Non dovrai passare per pazza o prostituta... Io le promesse le mantengo...". […]