UNA SOLUZIONE ALLA “STAR WARS” PER ELIMINARE LE TRACCE DI VIRUS - UN’AZIENDA ITALIANA HA IDEATO UN BREVETTO PER UN SISTEMA CHE USA DEI LASER PER PULIRE E STERILIZZARE L’ARIA - E' STATO DIMOSTRATO CHE QUESTO STRUMENTO ANNIENTA LA CARICA VIRALE NELL’AEROSOL - IL “KAIR-LASER” È IN GRADO DI AGIRE IN UN TEMPO MINORE DI 50 MILLESIMI DI SECONDO E DOVREBBE ESSERE COMMERCIALIZZATO ENTRO LA PRIMA METÀ DEL 2022…