FERMI TUTTI: SPUNTA UN VIDEO DELLA SERATA IN CUI LEONARDO APACHE LA RUSSA AVREBBE VIOLENTATO L’EX COMPAGNA DI LICEO – SUI SOCIAL STA GIRANDO UN FILMATO DI 30 SECONDI, PUBBLICATO DA UNO DEI DJ DELLA DISCOTECA APOPHIS, E SI VEDONO I RAGAZZI CHE BALLANO E IL BANCONE DEL BAR – I PM HANNO CHIESTO DI ACQUISIRE IL GIRATO INTEGRALE: IN CHE CONDIZIONI ERA DAVVERO LA 22ENNE, CHE SOSTIENE DI AVER AVUTO UN “BLACKOUT” DOPO UN DRINK OFFERTOLE DAL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO?

Estratto dell’articolo di Rosario Di Raimondo per www.repubblica.it

DISCOTECA APOPHIS MILANO

Il video dura una trentina di secondi. Si vedono velocemente i ragazzi che ballano, i dj in consolle, altri giovani al bancone del bar. E il logo della serata: “Eclipse”. La stessa durante la quale, lo scorso 18 maggio, nella discoteca Apophis di Milano, erano presenti Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e la ragazza che alcuni giorni dopo lo ha denunciato per violenza sessuale.

Il breve filmato è stato pubblicato sui social da uno dei dj che ha animato quella notte. E i pm che indagano sulla vicenda hanno chiesto agli investigatori di acquisire il girato integrale, nel tentativo di ottenere nuovi tasselli dalla visione delle immagini.

ignazio e leonardo la russa

Prosegue l’inchiesta innescata dalla denuncia della ventenne. L’ex compagna di scuola di La Russa junior ha raccontato che il giorno dopo la festa nell’esclusivo club nel centro di Milano si è svegliata a casa del 21enne, senza ricordare nulla delle ore precedenti, e che a sua insaputa avrebbe avuto un rapporto sessuale con lui e un altro ragazzo, anch’egli indagato, cioè il dj Tommaso Gilardoni.

il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 9

L’inchiesta […] punta […] su due fronti: le testimonianze di chi era presente quella notte […] e gli elementi che potranno essere estrapolati dal cellulare (senza sim) di Leonardo La Russa. Ma non si escludono altre piste utili, come appunto i video. Escluse le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private, ormai sovrascritte, uno dei tentativi è quello di recuperare il girato integrale di quella notte: se è stato pubblicato online una sorta di “trailer” della serata, è plausibile che le immagini abbiano una durata maggiore. Naturalmente bisognerà poi capire la loro utilità.

PROVACI ANCORA, SIM - MEME BY EMILIANO CARLI

Intanto si continuano a sentire i partecipanti alla festa. In questi giorni […] verranno ascoltati nuovi testimoni più vicini alla cerchia di La Russa e della presunta vittima. Un centinaio, in tutto, i giovani da interpellare. Un’attività che richiederà settimane.

Sulla base di un decreto firmato dai pm, il cellulare senza sim di Leonardo La Russa è stato sequestrato nei giorni scorsi. […] Per “aprire” l’apparecchio e scavare nel suo contenuto […], servirà ancora qualche giorno. Di certo saranno escluse tutte le conversazioni tra il giovane indagato e soggetti coperti da immunità parlamentare, come appunto il padre.

leonardo apache la russa 6

Tornando al video […] di quella notte, potrebbero essere utili per ricostruire la presenza di Leonardo e della 22enne insieme in discoteca, o per vedere in quali condizioni fosse la giovane, che ha denunciato di aver avuto un "black out" dopo aver bevuto un drink offertole dall'ex compagno di scuola. E di essersi risvegliata nuda nel suo letto. […]

Tommaso Gilardoni il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 2 meme su leonardo apache la russa 4 meme su leonardo apache la russa 5 meme su leonardo apache la russa 7 il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 8 IGNAZIO LA RUSSA CON IL FIGLIO LEONARDO APACHE il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 3 il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 5 il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 7 il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 4