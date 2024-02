DNA DEL FIGLIO CAPOSCORTA DI DELMASTRO SU PISTOLA POZZOLO

IL MINI REVOLVER DI EMANUELE POZZOLO

(ANSA) - E' Maverick Morello, figlio del caposcorta di Delmastro, la terza persona che ha toccato la pistola del Capodanno di Rosazza (Biella), di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, l'arma da cui è partito il colpo che ha ferito Luca Campana, 31 anni di Candelo.

Questo è il risultato degli esami Dna sulle tre tracce isolate dai Ris di Parma. La prima traccia era di Pozzolo in quanto proprietario, che l'aveva portarla a Rosazza quando ormai la festa di Capodanno stava terminando. Ma anche Pablito Morello caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro ha ammesso di aver toccato il mini Revolver per metterlo in sicurezza dopo lo sparo

ANDREA DELMASTRO

Ma ora anche la terza traccia rinvenuta sull'arma ha un nome ed è quello di Maverick Morello, figlio di Pablito e cognato del ferito. Maverick era stato sentito in un secondo momento in procura e aveva chiarito subito che l'arma l'aveva presa dopo lo sparo per "consegnarla nelle mani di mio papà", il quale poi l'aveva messa in una mensola. Sempre Morello figlio avvea sottolineato di averla presa dalle mani di Pozzolo. Si attendono le analisi balistiche ordinate dalla procura di Biella per avere l'esatta ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto quella notte.

FIGLIO CAPOSCORTA DELMASTRO, HO PRESO LA PISTOLA DOPO LO SPARO

(ANSA) - "C'ero anche io in quella stanza, dopo lo sparo ho preso la pistola appoggiata sul tavolo e l'ho consegnata nella mani di mio papà". È questa la dichiarazione di Maverick Morello, riportata dal quotidiano la Repubblica, dopo che è emerso che è lui la terza persona ad avere toccato la pistola che alla festa di Capodanno nel Biellese aveva sparato e ferito uno dei presenti.

PABLITO MORELLO

Figlio di Pablito Morello, il caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, Maverick Morello ha aggiunto: "Ho preso l'arma dal tavolo perché così nessun altro si sarebbe fatto male. L'ho data a mio papà che l'ha sistemata su una mensola, mettendola in sicurezza". Riguardo alla scena dello sparo, il giovane ha precisato a Repubblica: "In quel momento non stavo guardando. Ho sentito, subito prima, dire la frase: 'Ma allora la pistola è vera?'. Dopo che è successo il fatto ho visto Pozzolo da solo. Era seduto, immobile" ha concluso Maverick Morello, che è stato sentito dopo la seconda chiamata in procura del padre Pablito.

youstub meme by emiliano carli il giornalone la stampa NORTH AMERICAN REVOLVER CALIBRO 22 - LA MINI PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO ANDREA DELMASTRO E PABLITO MORELLO pozzolo meme emanuele pozzolo con la maglietta io sono delmastro LUCA CAMPANA - L UOMO FERITO DALLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO campagna elettorale di emanuele pozzolo per fdi nel 2013 BIELLA CIAO - MEME BY EMILIANO CARLI SUL CASO POZZOLO

PABLITO MORELLO E LUCA CAMPANA PABLITO MORELLO