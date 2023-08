FERMI TUTTI: VERA GEMMA È FINITA SUL “NEW YORK TIMES”! – IL GIORNALONE SFORNA UNA RECENSIONE PUNTUTA SUL FILM "VERA": "COME ALTRI FIGLI DI CELEBRITÀ, VERA VIVE UNA VITA DI QUIETA DISPERAZIONE ALL'OMBRA DEL PADRE. E NON SORPRENDE CHE QUELL'OMBRA SIA AFFOLLATA DI MOSTRI. "CORAGGIOSO" OGGI È SPESSO SINONIMO DI OPPORTUNISMO. QUESTO FILM E LA PERFORMANCE STRAORDINARIAMENTE VULNERABILE DI GEMMA AIUTANO A RECUPERARE IL VERO SIGNIFICATO DELLA PAROLA…” - VIDEO

Austin Considine per www.nytimes.com

VERA IL FILM SU VERA GEMMA

È probabile che tu non abbia mai sentito parlare di Vera Gemma, un'attrice italiana minore di circa 50 anni che finisce espulsa del tritacarne del cinema con tutta la chirurgia plastica e con poco riconoscimento.

Ma ricorderete suo padre, Giuliano Gemma, una star dalla classica bellezza italiana di molti spaghetti western. Come altri figli di celebrità, Vera vive una vita di quieta disperazione all'ombra del padre. E non sorprende che quell'ombra sia oscura e affollata di mostri. Che questo film avvincente riesca in qualche modo a dare speranza è un piccolo miracolo di attenta abilità artistica.

vera di tozza covi e rainer frimmel 5

Scritto e diretto dal duo italo-austriaco Tizza Covi e Rainer Frimmel, “Vera” non è un documentario, ma non è neppure una classica fiction. Gemma interpreta una versione di se stessa, tra i cui amici c'è Asia Argento, un'altra figlia di un gigante della cinematografica italiana. Gli spettatori possono solo indovinare se Gemma nella vita reale sia così disperatamente in cerca di affetto da essere costantemente sfruttata. Non sappiamo se ha appeso un gigantesco dipinto di suo padre sopra il letto. Le prove suggeriscono che i contorni sono sfocati.

Ma nelle mani di Covi e Frimmel, questo non è un semplice espediente meta-narrativo. E se le svolte tragiche diventano prevedibili, è in parte perché confidiamo che Vera, interpretata con una straziante mancanza di autocommiserazione, sceglierà sempre di credere che le persone siano buone.

vera di tozza covi e rainer frimmel 6

Se la descrizione introduttiva di Gemma di questa recensione è sembrata dura, state certi che l'obiettivo dei registi è ancora meno filtrato. “Coraggioso” oggi è spesso sinonimo di opportunismo, degradato dalle stesse tendenze mediatiche che sviliscono Vera. Questo film e la performance straordinariamente vulnerabile di Gemma aiutano a recuperare il vero significato della parola.

