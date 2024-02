14 feb 2024 20:00

FERMI TUTTI: WEINSTEIN NON SI ARRENDE - QUASI QUATTRO ANNI DOPO LA CONDANNA PER STUPRO, L’EX PRODUTTORE HA FATTO RICORSO IN TRIBUNALE PER CHIEDERE DI REVOCARE IL VERDETTO CHE LO HA MANDATO IN CARCERE PER OLTRE DUE DECENNI – LA STRATEGIA DI WEINSTEIN È CHIARA: HA ASPETTATO CHE PASSASSE L’ENFASI PER IL METOO PER TENTARE DI OTTENERE UNA REVISIONE DEL PROCESSO. “IL GIUDICE HA CEDUTO ALLE PRESSIONI DEL MOVIMENTO…”