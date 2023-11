5 nov 2023 14:30

FERMIAMO LA DEFORESTAZIONE! - SEMPRE PIÙ DONNE OPTANO PER LA DEPILAZIONE INTIMA TOTALE, SOPRATTUTTO PRIMA DEL SESSO, DI UNA FESTA O DELLE VACANZE - LE DONNE CHE SI DEPILANO DI PIÙ HANNO MENO DI 50 ANNI SONO PER LO PIÙ BIANCHE E HANNO FREQUENTATO L’UNIVERSITÀ - MA GLI ESPERTI METTONO IN GUARDIA: “I PELI LÀ SOTTO ESISTONO PER UN MOTIVO...