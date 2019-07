4 lug 2019 12:15

FERMIAMO LA DEFORESTAZIONE! - SEMPRE PIÙ DONNE OPTANO PER LA DEPILAZIONE INTIMA TOTALE, SOPRATTUTTO PRIMA DEL SESSO, DI UNA FESTA O DELL’ESTATE - MA GLI ESPERTI METTONO IN GUARDIA: “I PELI LÀ SOTTO ESISTONO PER UN MOTIVO: PROTEGGERE LA VULVA DA INFEZIONI E MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI’’

“La depilazione è diventata un aspetto fondamentale per le donne del 21esimo secolo”. Tra queste, però, vi sono però differenze demografiche sorprendenti. Le donne che si depilano di più hanno meno di 50 anni, sono per lo più bianche e hanno frequentato l’università”, spiega il dottor Tami Rowen di San Francisco...