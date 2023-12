30 dic 2023 08:33

PER I FERRAGNEZ SI È APERTO IL “VASO DI PANDORO” – CODACONS DENUNCIA DI NUOVO L’INFLUENCER PER I RIMBORSI MAI SPEDITI AI CLIENTI CHE NON HANNO RICEVUTO I PRODOTTI ORDINATI SUL SITO DI CHIARA FERRAGNI – OLTRE AI FASCICOLI APERTI DA QUATTRO PROCURE E ALLA SHITSTORM, LA MODELLA CHE METTE IN MOSTRA I “VALORI” E IL MARITO CONTINUANO A PERDERE FOLLOWER: LEI IN DUE SETTIMANE HA FATTO SEGNARE MENO 100MILA ALLOCCHI, E LUI HA VISTO UN CALO DI… - VIDEO