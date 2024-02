Nanni Delbecchi per “Il Fatto Quotidiano”

Non so se vi sia giunta voce che tira aria di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Forse sì, perché sui giornaloni e nei talkoni non si parla d’altro, si passa dalla nuova controffensiva di Zelensky all’occupazione di Fedez di Citylife, dalle ombre sulla morte di Navalny al mistero dei flirt di Tommaso Trussardi... il sito del Corriere ha addirittura caricato la versione inglese dell’intervista esclusiva alla Ferragni (esclusiva anche nel senso che è esclusa qualsiasi notizia).

È l’ennesima conferma della tendenza a risucchiare l’informazione nel vortice della cronaca più bieca, nera, rosa, meglio ancora se rosa e pure grigia (corna, separazioni, tribunali).

Va bene mescolare alto e basso, ce lo ripetono da mo’, ma come è possibile che siamo finiti a scavare nella Fossa delle Marianne?

Su Fedez ci arriviamo: rapper di medio talento, ragazzo fortunato e molto tatuato. Una figurina del nostro tempo come ce ne sono state in tutti i tempi. Ma Chiara Ferragni? Chiara Ferragni è divenuta celebre vendendo abiti, borse, gioielli, servizi da caffè, Barbie, pandori, biscotti... la visione di una caposala della Rinascente.

Solo che il web ha trasformato la commessa del centro in blogger, in fashion influencer, e le persone fanno la fila per comprare quel capetto pensando che all’influencer piaccia davvero (il che sarebbe un’aggravante: certe cose puoi avere il coraggio di metterle solo se ti pagano bene).

Chiara Ferragni ha creato un precedente, la celebrità fondata sul grado zero del talento proprio e sul massimo grado della credulità altrui. Quando ti gira così, quando tutto ciò che tocchi si trasforma in like solo perché l’hai toccato, prima o poi lo scivolone da sindrome di onnipotenza arriva per forza. Non bisogna temere Chiara Ferragni in sé, ma Chiara Ferragni in noi.

Speriamo che queste disavventure restituiscano un minimo bagno di realtà sia a lei, sia a noi. È già dura vivere in un mondo in cui Giorgio Strehler è sconosciuto (Fedez: “Chi cazzo è Strehler?”), ma è terribile andare verso un mondo in cui tutti amano o odiano Chiara Ferragni.

