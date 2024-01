FERRAGNI & COMPANY? UNA RAZZA IN VIA D'ESTINZIONE - IL FUTURO DELLE PROMOZIONI SOCIAL SARA' AD APPANNAGGIO DEGLI INFLUENCER CREATI CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL MERCATO DEI "CREATOR" SINTETICI VALE GIA' OLTRE 4,5 MILIARDI DI DOLLARI ED ENTRO IL 2030 POTREBBE ARRIVARE A 37 MILIARDI - RISPETTO AGLI INFLUENCER "IN CARNE E OSSA", SONO PIU’ ECONOMICI DA INGAGGIARE, NON INVECCHIANO E NON SI STANCANO, SENZA CONTARE CHE I FOLLOWER SI FIDANO SEMPRE MENO DEI FURBACCHIONI TRAVESTITI DA INFLUENCER...

Estratto dell'articolo di Raffaele D'Ettorre per “il Messaggero”

[…] Hanno canali attivi su Instagram, TikTok e perfino OnlyFans, dove vengono incalzate da vip e miliardari ansiosi di invitarle a cena. Benvenuti nel mondo delle influencer sintetiche, nuove star dei social interamente create al computer con un unico obiettivo: dare vita allo sponsor perfetto.

Non è un fenomeno nuovo ad aprire la via è stata la giapponese Kyoko Date, prima "idol singer" totalmente artificiale che con le sue hit nel 1996 ha scalato le classifiche del Sol Levante. Ma da quando l'intelligenza artificiale è entrata di prepotenza nel mercato consumer, dove prima servivano investimenti importanti, oggi «qualunque persona, con qualche euro in tasca e un computer decente, può creare il suo influencer personale», spiega Matteo Flora, imprenditore esperto in strategie digitali che dal 18 novembre conduce la rubrica Intelligenze Artificiali su Tgcom24. […]

PERFEZIONE

Ed è così che prende vita l'influencer "perfetta", pronta per il primo balletto su TikTok o per rubare il cuore dei follower. […] Con l'iniezione di avatar sempre più realistici, oggi questo mercato è più in forma che mai e vanta un giro d'affari da 4,5 miliardi di dollari. Che, secondo gli analisti, potrebbero diventare 37 miliardi entro il 2030.

Tanti i motivi alla base di quest'entusiasmo, primo fra tutti il risparmio: secondo una ricerca condotta da Meta, una pubblicità con protagonista l'influencer virtuale Kuki ha comportato una riduzione del 91% del costo per persona rispetto a una pubblicità tradizionale. […] Un vantaggio tattico incredibile per chi le controlla da dietro le quinte, un disastro per gli influencer in carne ed ossa, spaventati da una tecnologia che rischia di cannibalizzarne l'impero. […]

IL MERCATO

Prima dei finti influencer, sulle piattaforme già impazzava la compravendita dei finti follower (oggi bastano 20 dollari per acquistarne un migliaio). L'arrivo dell'Ia generativa lo scorso anno ha portato con sé un aumento del 1.000% di falsi articoli e la diffusione incontrollata di deepfake in ogni angolo del web, mentre i guai giudiziari di Kim Kardashian prima e Chiara Ferragni poi hanno scalfito quel poco di credibilità rimasta ai vecchi bastioni del web 2.0. Oggi gli influencer difendono il loro primato sui rivali sintetici puntando sul recupero di genuinità e onestà ma «più che recuperarla chiosa Flora - bisognerà crearla, perché sui social quella genuinità non è mai esistita». […]

TEMPESTA

Insomma, qualche vantaggio all'inizio ci sarà, ma il panorama resta carico di nuvole. L'Fmi fa sapere che l'arrivo dell'Ia avrà un impatto significativo sul 60% dei posti di lavoro nelle economie avanzate. Quello degli influencer è solo il primo mercato dove questa tempesta è già visibile. […]

