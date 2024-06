28 giu 2024 09:12

FERRAGNI, CHE PERMALOSA – GIULIA DE LELLIS RACCONTA IL MOTIVO PER CUI NON HA PIÙ CONTATTI CON L’EX DI FEDEZ: A SETTEMBRE L’EX GIEFFINA AVEVA CONDIVISO SU INSTAGRAM UNA STORIA DI SELVAGGIA LUCARELLI CHE PRENDEVA IN GIRO L’INFLUENCER. FERRAGNI HA REPLICATO METTENDO LIKE A UN TWEET IN CUI LA DE LELLIS VENIVA DEFINITA “POCO SOLIDALE”, POI HA SMESSO DI SEGUIRLA – “LE SCRISSI UN MESSAGGIO IN CUI LE DICEVO 'SPERO CHE TU NON TE LA SIA PRESA'. E LEI…”