A FERRAGNI E FUOCO – CHIARA FERRAGNI POSTA LE FOTO DEL SUO NUOVO BIKINI SUI SOCIAL E VIENE ASFALTATA DAI FOLLOWER CHE PUNTANO IL DITO CONTRO L’ECCESSIVA MAGREZZA E L’ENORME LOGO DEL COSTUME – A SCATENARE GLI UTENTI DEI SOCIAL, INFATTI, È IL LOGO DELL’INFLUENCER POSIZIONATO TRA LE DUE ZINNE – UNA CAFONATA FATTA PER MARCHIARE SOTTO IL SOLE LE ALLOCCONE CHE AVRANNO IL CORAGGIO DI INDOSSARE IL COSTUME…

Estratto dell'articolo di Novella Toloni per www.ilgiornale.it

Chiara Ferragni è finita (di nuovo) al centro delle critiche. A farla finire dritta dritta nella bufera social è il nuovo modello di bikini che l'imprenditrice digitale si appresta a lanciare sul mercato. Il costume non è ancora acquistabile, ma la moglie di Fedez si è portata avanti promuovendolo sulla sua pagina Instagram con uno scatto […] Subito sono arrivate da una parte le critiche per la sua eccessiva magrezza, dall'altra sono piovute le osservazioni negative sul modello di bikini.

[…] "Tantissime ragazzine ti seguono e mostrare il tuo corpo così magro può essere dannoso e pericoloso per chi non si accetta e ha già problemi con il proprio corpo", ha scritto una follower su Instagram, mentre un'altra sottolineava: "Non è un magro sano! Anche io sono magra e me lo dicono ma lei sembra anoressica!” […]

L'effetto "branding"

Osservando il post Instagram, invece, altri utenti hanno puntato l'attenzione sul costume pubblicizzato dalla Ferragni che, a differenza di altri modelli, ha un cuore in plastica con il popolare logo dell'influencer - l'occhio con ciglia - a chiudere la parte anteriore del bikini.

Un'applicazione rigida che di fatto, prendendo il sole, potrebbe creare un effetto branding sulla pelle con l'abbronzatura. Il dettaglio non è sfuggito ad alcune fan che l'hanno fatto notare: "Se il cuore è in metallo, meglio non stare al sole altrimenti effetto branding assicurato". E le critiche sono arrivate in breve tempo: "Bellissimo il costume, ma quel cuore….marchiate a fuoco in pratica". E ancora un'altra utente: "Pubblicità gratis a vita". […]

