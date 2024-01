FERRAGNI POCO CHIARA – L’INFLUENCER È STATA VISTA ENTRARE NEL PALAZZO DOVE SI TROVA UN NOTO AVVOCATO DIVORZISTA DI MILANO, IN ZONA PORTA VENEZIA – DOPO IL “PANDORO-GATE”, LA CRISI CON SUO MARITO FEDEZ È ARRIVATA A UN PUNTO DI NON RITORNO? – I FOLLOWER ORAMAI NON SANNO COSA PENSARE: CHIARA FERRAGNI, IN SEGUITO ALL’ULTIMO SCANDALO, HA PERSO LA PROPRIA CREDIBILITÀ CHE, GIA’ DALLA CRISI DELLO SCORSO SANREMO, ERA IN PICCHIATA E I SEGUACI NON LA PRENDONO SUL SERIO - LE FOTO PUBBLICATE SU INSTAGRAM SENZA IL MARITO

Estratto dell’articolo di Francesca Galici per www.ilgiornale.it

Chiara Ferragni ha perso gran parte della sua credibilità con l'affair pandoro e con la credibilità ha perso anche quello zoccolo di fiducia che ne ha garantito il successo negli anni. Il rapporto tra influencer e follower si basa completamente sulla fiducia tra le parti e quando questa viene a mancare crolla l'intero castello sul quale si è costruito il proprio business.

Un danno economico enorme per Ferragni, che si rivelerà nei prossimi mesi ma che, intanto, inizia a mostrare le sue crepe. I follower non riescono più a capire cosa è vero e cosa non lo è nella vita di Ferragni e la colpa non è solo del caso del pandoro. Il cortocircuito ha iniziato a generarsi già ai tempi di Sanremo e la presunta crisi di questi giorni tra i Ferragnez non sta facendo più notizia.

Mettendo in ordine i pezzi del puzzle, l'ultimo tassello viene fornito da Vanity Fair, secondo il quale ieri pomeriggio l'influencer si è presentata nello studio di un avvocato divorzista piuttosto noto in zona Porta Venezia. È arrivata da sola, è sparita dietro il portone e dopo alcune ore è stata vista uscire, sempre da sola. Secondo Selvaggia Lucarelli, che per prima ha dato la notizia, tra i due ci sarebbero attriti a seguito del video scomposto del rapper contro i giornalisti e contro Myrta Merlino nel momento in cui Ferragni e il suo pool di avvocati e di esperti della comunicazione hanno individuato nel basso profilo il modo migliore per attraversare la tempesta.

Lei quindi è partita nel weekend della Fashion week di Milano per un fine settimana in montagna con la madre, la sorella e i bambini, mentre Fedez è rimasto a casa col cane. Poi Fedez, ancora una volta, si è esibito in una delle sue solite "sparate" scomposte, accusando la stampa di scrivere "stronzate" nel merito della crisi e ha condiviso una storia con una foto di Chiara Ferragni. Eppure ieri l'influencer era nel palazzo in cui si trova un avvocato divorzista e lei, a differenza del marito, continua a escluderlo dalle sue storie Instagram. […]

